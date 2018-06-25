Kırşehir’de 24 Haziran seçim sonuçları

Siyasi partilerin dağılımında il merkezinde AK Parti birinci CHP ise ikinci parti olarak birer milletvekili çıkardı.

Partilerin oy dağılımları ise merkez ilçede şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 31 bin 575, Cumhuriyet Halk Partisi: 23 bin 041, Milliyetçi Hareket Partisi: 15 bin 521, Hür Dava Partisi: 113, Vatan Partisi: 136, Halkların Demokratik Partisi: 4 bin 319, Saadet Partisi: 901, İyi Parti: 9 bin 319

Başkanlık adaylarında ise oy dağılımları şöyle:

"Muharrem İnce: 25 bin 583, Meral Akşener: 10 bin 852, Recep Tayyip Erdoğan: 44 bin 473, Selehattin Demirtaş: 2 bin 751, Temel Karamollaoğlu: 783, Doğu Perinçek: 130"