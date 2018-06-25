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25 Haziran 2018 10:19

Kırşehir’de 24 Haziran seçim sonuçları

Kırşehir’de 24 Haziran tarihinde tamamlanan seçimlerin ardından resmi olmayan sonuçlarla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halk tarafından en çok oyu aldı.

Kırşehir’de 24 Haziran seçim sonuçları

25 Haziran 2018 10:19


Siyasi partilerin dağılımında il merkezinde AK Parti birinci CHP ise ikinci parti olarak birer milletvekili çıkardı.


Partilerin oy dağılımları ise merkez ilçede şöyle:


Adalet ve Kalkınma Partisi: 31 bin 575, Cumhuriyet Halk Partisi: 23 bin 041, Milliyetçi Hareket Partisi: 15 bin 521, Hür Dava Partisi: 113, Vatan Partisi: 136, Halkların Demokratik Partisi: 4 bin 319, Saadet Partisi: 901, İyi Parti: 9 bin 319



Başkanlık adaylarında ise oy dağılımları şöyle:


"Muharrem İnce: 25 bin 583, Meral Akşener: 10 bin 852, Recep Tayyip Erdoğan: 44 bin 473, Selehattin Demirtaş: 2 bin 751, Temel Karamollaoğlu: 783, Doğu Perinçek: 130"




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