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24 Haziran 2018 14:47

Kırşehir’de 24 Haziran seçimleri

Kırşehir halkı 24 Haziran seçimleri için sabah 08:00 itibari ile sandık başına gitti.

Kırşehir’de 24 Haziran seçimleri

24 Haziran 2018 14:47


Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Atatürk İlkokuluna eşi Zerrin Bahçeci ve kızı ile birlikte giderek oyunu kullandı.


Belediye Başkanı Bahçeci, kampanya süreci boyunca partilerin kendini anlattığını ve sürecin Kırşehir’de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandığını söyledi. Vali İbrahim Akın ve milletvekili Mikail Aslan Ankara’da oy kullandı.


34 bin 529 nüfusa sahip Kırşehir’de 166 bin 228 seçmenin oy kullanma hakkına sahip ve 668 sandıkta oy kullanma işlemini gerçekleştirileştiriliyor. Kırşehir’de en fazla seçmenin 137 bin 290 bin toplam nüfusa sahip olduğu Merkez İlçe’de bulunuyor.




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