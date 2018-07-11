Kırşehir’de ’27 evler yokuşu’ modern görünüme kavuştu

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, trafiğin en sorunlu noktalarından birinde gerçekleştirilen çalışmayla kronikleşmiş bir sorunu daha çözdüklerini söyledi.

Kırşehir’in en yoğun kullanılan güzergâhlarından biri olan, küçük bir trafik yoğunluğunda dahi hemen kilitlenen Medrese Mahallesi 27 evler yokuşunda başlatılan düzenleme tamamlandı. Tamamlanan çalışma alanında incelemede bulunan Belediye Başkanı Bahçeci, bölgenin konforlu, güvenli ve seri bir trafik akışına sahip olmasının amaçlandığını bildirdi.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Bahçeci, "Yıllardır süregelen, kronikleşmiş bir soruna el attık yoğun bir gayret sonunda 27 evler yokuşunun yolunu kullanıma kazandırdık. Yaptığımız asfalt ve altyapı düzenlemesi ile trafik çok rahatlamış oldu. Sorunumuzu çözmüş olduk. Vatandaşlarımızı ziyaret ettiğimizde olumlu tepkiler, memnuniyet var. Çok şükür, inandık, gayret ettik, çalıştık. Proje anlamında başarıya ulaştık. Vatandaşlarımız güle güle kullansın. Evlerine daha huzurlu, stressiz gitsinler, sevdiklerine daha fazla vakit ayırsınlar” dedi.

Kırşehir’in sorunlarını teker teker çözdüklerini ifade eden Başkan Bahçeci, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Uzun yıllardır beklenen sorunu çözdük. Bu sorun da tarihe gömüldü. Kırşehir kabuğunu kıran, ve Türkiye’de kendinden söz ettiren bir il haline geldi. Ulaşımından yeşil alanına, kültür sanattan, alt yapısına kadar her yönüyle Kırşehir kat kat öteye geçti.

Bunları Kırşehir’imizde yaşayan vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Onlar destek oldu, bize bu emaneti teslim ettiler, güvendiler. Biz de emanetlerini yere düşürmeden, güvenine layık olmak için gece gündüz çalıştık. Çalışmaya da devam edeceğiz"