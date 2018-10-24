Kırşehir'de 28 otobüs ulaşım master planıyla hizmet veriyor

Kırşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'ulaşım master' planı ile 28 otobüs şehir merkezinde devreye girdi.

Otobüslerin devreye girmesi ve güzargah altyapısının halka anlatılması ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehirlilere konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti sunulduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Bahçeci, açıklamasında, "Şehrimiz ulaşım ve toplu taşıma alanında kendi ölçeğindeki şehirlerle kıyaslanamayacak kadar iyi durumda olacak. Her konuda olduğu gibi toplu taşımada da reform yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.

Vatandaşların huzurlu yolculuk yapması adına ellerinden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah Kırşehirli hemşerilerimize çok kaliteli bir ulaşım hizmeti almış olacak.

Hemşehrilerimiz, halk otobüsleriyle, şoförlerle, güzergahlarla ilgili sıkıntıları bizlere iletiyor.

Bizler de bu sıkıntıları çözmek adına ellimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hizmet kalitesini artırmak adına mücadelemiz devam edecektir. En verimli şekilde çalışmak durumundayız. Toplu ulaşımla ilgili emanet bizde, bizim amacımız ulaşımdaki hizmet kalitesini yükseltmek. Bir şehirde ulaşım sektörü, vitrin demektir. Hepimizin birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekir. Bu birlikteliği sağlarsak, güç birliği oluşturmuş oluruz"dedi.

Telefonlarının 7/24 açık olduğunu belirten Belediye Başkanı Bahçeci, "Telefonlarımız ve kapımız vatandaşlarımıza her zaman açık. Bizde halkımıza en iyi en konforlu hizmeti sunmak istiyoruz. Vatandaşımızın bizimle paylaşmak istediği her türlü görüş, eleştiri ve öneriye açığız. Halkımız bize güvensin. Biz onların güvenine layık olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz"diye konuştu.

Kırşehir'de ulaşım master planıyla ilgili dönüşüm çalışmaları 2015 yılında tarafların iyi niyetleri ile tamamlandı.