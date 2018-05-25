Kırşehir’de 31. Ahilik Haftası kutlama programı görüşmeleri başladı

Ahilik Haftası programını görüşmek üzere Vali İbrahim Akın başkanlığında toplantı yapıldı.

Valilikçe yapılan toplantıya Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk ve ilgili daire müdürleri katıldı.

Toplantı açılış konuşmasını yapan Vali İbrahim Akın, toplantıda 31. Ahilik Haftası kutlama programının taslağını görüşeceklerini söyledi. Ahilik Haftası’nın Kırşehir’e ve Ahiliğe yakışır şekilde kutlanmasının önemine işaret eden Vali İbrahim Akın, “Ahi Evran-ı Veli’nin memleketi Kırşehir’de Ahilik kültürünü yaşatmak ve tanıtmak için çalışacağız. Ahiliği tanıtmak, yaşamak ve yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen Ahilik Haftası’nın en iyi şekilde kutlanması için fikir alış-verişinde bulunuyoruz. Bu görüşmeler sonucunda ortaya çıkacak taslak program Ankara’ya yani merkez yürütme kuruluna sunulacaktır” dedi.

Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı’nın sunum yaptığı toplantı, Ahilik Haftası etkinliklerinin görüşülmesi ile sona erdi.