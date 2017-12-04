Kırşehir’de 32 işletmeye 50 bin 524 lira sigara cezası

İl Sağlık Müdürlüğü Tütün Birimi sorumlusu Emine Tekdoğan, İl genelinde 32 işletmeye kapalı alanlarda sigara kullanımından 20 kişiye ise kural ihlalinden para cezası kesildiğini söyledi.

4207 sayılı kanun gereği (Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun) 2008 yılında yapılan düzenlemelerle kamuya açık tüm kapalı alanlar, 2009 yılında ise özel hukuk kişilerine ait olan lokanta, kahvehane, kafeterya, birahane gibi işletmelerde tütün ürünlerinin tüketilmesinin yasaklandığının eğitimleri veriliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından dumansız hava sahası ve sigaranın zararları okullarda verilen panellerle öğrencilere anlatılıyor.

Öğrencilerin pasif içicilik, sigara kullanımı ve sigaranın insan üzerinde oluşturduğu zararlar Sigara bırakma polikliniği hekimlerinden Dr. Yılmaz Solak ve Dr. Bülent Atçeken tarafından düzenlenen eğitim programları ile aktarılıyor.

Sorumlu hekimler katıldıkları eğitim programlarında, tütün dumanına maruziyeti, dünyada her yıl birçok insanın ölümüne neden olmakta olduğunu Dünya genelinde her yıl 700 milyon çocuk tütün dumanına maruz kalmakta iken 600 bin kişinin tütün dumanına maruz kaldığı için yaşamını yitirmekte olduğunu anlatıyor.