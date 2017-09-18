Kırşehir’de Ahilik Haftası coşku ile kutlandı

Kutlamaların açılışına Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi ile birlikte Vali Necati Şentürk, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti milletvekilleri Mikail Arslan, Salih Çetinkaya, Azerbaycan milletvekili Ganire Paşeyeva, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, STK Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Askerlik Şubesi kavşağında mehter takımı eşliğinde başlayan yürüyüş, kalabalığın Neşet Ertaş Kültür Merkezini ziyareti ile devam etti.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Ahiliğin yüzyıllar boyunca Esnaf ve Sanatlarlar için önemli bir kılavuz olduğunu söyledi.

Çiftçi konuşmasında, “İşini ehil olarak yapmayı ön gören Ahilik, uygar dünyanın yapmaya çalıştığı anlayışı Ahilik 13. Yüzyılda sunar. 15 Temmuz’da Kırşehir başta olmak üzere bütün şehirlerimiz Ahilik ruhu ile yapılan çağrı sonrası sokaklara inmiştir ”dedi.

Ahiliğin açılışının ilk toplantısının da Kırşehir’de açılışı yapılacak Neşet Ertaş Kültür Merkezinde yapılmasının kendisini de mutlu ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Kültür ve Sanat manasında çok zengin olan şehrimiz için büyük katkılar sunuyoruz.

Ahilik Kırşehir kadar Türkiye’nin en önemli değeri, Ahiliği inşallah baştan aşağı inşa edeceğiz. Ahi Evran Külliyesi ilk başladığında önemli eksikliklerimiz vardı ve giderdik. Kurulacak Ahilik vakfı ile de Ahiliğe yeni bir pencere açılacak ”diye konuştu.

Ahilik Haftası açılış programı yerel düzenlenen aktivitelerle devam ediyor.