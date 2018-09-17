KIRŞEHİR (İHA) – Ahilik kültürünün başkenti Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamaları başladı.

31'nci Ahilik Haftası kutlamaları, dün yapılan açılış töreninin ardından, bugün mehter takımı eşliğinde, Askerlik Şubesi Kavşağından başlayarak Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde sona eren kortej yürüyüşüyle devam etti. Yürüyüşe katılan vatandaşların ellerindeki Türk bayrakları ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Üyelerinin giydiği Ahi kıyafetleri kortej esnasında renkli görüntülere sahne oldu.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde sona eren yürüyüşün ardından, burada protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Ahi kültüründeki etik değerlerin ve esnaf geleneğinin, bugün yaşanan ekonomik sıkıntılara çare olacak ipuçları vereceğini ifade etti. Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

”Ahiliğin, Ahilik Haftası etkinliklerinin istediğimiz mecraya tam oturabilmesi için en önemli eşikte Ahi Evran Kanununun çıkartılmasıydı. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hükümetimizin ikinci yüz günlük programına inşallah girecek. Kısa zamanda da kanunlaşacak. Milletvekillerimizin de sıkı takibi ile inşallah Ahi Evran Kanunu çıkacak. Bunlar son derece önemli işler. Aşama aşama Ahilik kültürünün oluşması yeşermesi için önemli hiçbir şey bir anda olmuyor. Ahilik prensiplerine göre çalışmanın önemi her geçen gün biraz daha fazla anlaşılıyor gibi geliyor. Özellikle içerisinde bulunduğumuz bu ekonomik mücadelelerin sıkıntıların yaşandığı bir dönemde Ahilik prensiplerine göre çalışmak ve üretmenin ne kadar önemli olduğunu anladık. Ahilik kurallarına aykırı şeyler var. Ahilik kurallarını iş hayatına yerleştirmemiz ve devlet sisteminde takibini sıkı şekilde yapmamız ülkemizin geleceği açısından çok önemli.”

Bahçeci'nin ardından, Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, Kırşehir CHP milletvekili Metin İlhan, AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli ve Kırşehir Valisi İbrahim Akın katılımcılara seslendi.