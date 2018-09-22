Kırşehir'de Ahilik Haftası Kutlamaları Devlet Töreni yapıld

Kırşehir'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası Kutlamalarına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, esnafa verilen kredi desteklerinin artacağını söyledi.

Kırşehir Valiliği ziyaretiyle başlayan Ahilik Haftası Devlet Töreni'ne Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, yerel yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar Valilik ziyaretinde Vali İbrahim Akın'dan etkinliklere dair bilgi aldıktan sonra, kutlamaların yapılacağı Cacabey Meydanına geçti.

Ahilik kültürüne dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Engin kültürü ve maneviyatıyla Ahi Evranları, Hacı Bektaşları, Yunus Emreleri Neşet Ertaş'ları yoğuran diyar Kırşehir. Bir kez daha kök ve kadim geleneğimizle olan bağlarımızı yeniliyor ve güçlendiriyoruz. Ahilerimiz çok güçlü misyonlar üstlenmişlerdir. Esnaf ve Sanatkarımızın sergilediği dayanışma medeniyetimizin kökleşmesini sağlamıştır. Şed kuşanan kardeşlerimiz Ahilik kuralları ile mesleklerinde hayırlı hizmetlerinde bulunmalı, Esnaf olmanın nasıl olduğunu sanatçılarımız canlandırdı. Ticaret erbabının bu kadar hak ve hukuku gözettiği hassasiyeti gördüğümüzde böyle bir milletin bugün karşı karşıya kaldığımız fırsatçılık gibi hasletleri yapma şansı yoktur. Doğal kaynakların sınırsızca tüketildiği ve bitmek bilmeyen bir hırsın olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu sistem milyonlarca insanı açlık ve kıtlığa davet ediyor. Böyle bir ekonomik düzende insanı merkeze alan Ahilik Kültürü çok önemli yıkan değil yapan bir kurumdur. Bütün özellikleri ile Ahilik kültürünü doğru anlamalı ve anlatmalıyız. Ahilerin kanaatkar olması gerektiğinin önemini görüyoruz" dedi.

Hükumetin esnafa verdiği desteğin artacağını kaydeden Oktay, "Kiraların dövizle belirlenmesinin önüne geçecek ilk adımı attık. Yerli üretim logosunun da tanıtımı yapıldı. Yerli ve milli ürünlerin tanıtımı yapılacak. Ahilik Vakfı Kanunu da şimdiden hayırlı olsun. Anadoluyu mayalayan ruhu iyi kavramalıyız. Ahiliği oluşturan ruhu ne kadar güçlü tutarsak geleceğimize de güvenle bakarız. Bu ruh ayakta olduğu müddetçe ülkemiz ve geleceğimize saldırıların tamamı akim kalmaya mahkumdur. Ekonomik manipülasyonda bu şekilde aşılacak. Birlik ve beraberlikte Türkiye bu süreci atacak ve atmaya da başlamıştır" ifadelerini kullandı. Oktay, konuşmasının ardından, bir Ahi geleneği olan şeddi kuşandı.

Ticaret Bakanı Ruhsan Pekcan ise, Anadolu'daki Ahilik geleneğine sahip çıkmak için çeşitli faaliyetlerde bulunacaklarını dile getirdi. Pekcan, "Usta yaptığı işin sırrını bilen ve bu sırrı kalfa ve çırağa öğretendir. Kültürümüzü derinden etkileyen sözlerin hikmeti Ahilik kültürüne dayanmaktadır. Yerli üretim logomuzu hayata geçirdik. Hayırlı olsun. Ahilik yerliliktir. Yerli üretime sahip çıkmak çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmaktır. Ahiliğin temeli hilesiz iş sağlam mal ve ölçüsüz kazançtır. Bakanlık olarak Ahilik kültürüne aykırı davrananları kınıyor teşhir ediyor ve kınıyoruz. İç piyasada tüketiciye zarar veren üreticiyi cezalandırıyoruz. Tüketiciye zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz. İçinden geçtiğimiz bu günlerde Ahi Evran'ın emanetine sahip çıkıyoruz. Değerlere sahip çıkılması adına Türkçe ve İngilizce kitaplar bastırıyoruz. Külliye sona erdiğinde Kırşehir önemli bir esere kavuşacak. Ahilik kültürünün yetişmesi adına Ahilik Vakfı kurulması çalışması da devam etmektedir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Muharrem ayı dolayısıyla Cacabey Meydanında aşure dağıtımı yapıldı.