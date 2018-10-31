Kırşehir'de alışverişin merkezi yeni görünümü ile ilgi odağı oldu

KIRŞEHİR(İHA) – Kırşehir'de alışverişin tarihten bu güne merkezi olarak kullanılan ‘uzun çarşı' yeni görünümü ile de ilgi odağı oldu.

Yapımı tamamlanan cephe ve sokak düzenlemesi ile bölgede alışverişin canlanması ve tarihi çarşının eski kimliğine dönmesi hedefleniyor.

Tarihi çarşıda esnafları ile sürekli bir araya gelen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, çarşı esnafının sürekli bilgilendirildiğini ve bölgenin tarihsel kimliğine de kavuşacağını söyledi.

“Kırşehir'in en eski çarşısı vizyon proje ile hayat buldu”

Tarihi çarşıda; kalehöyük alanının etrafını saran uzun çarşı sokağı ve yeni birinci çarşı sokağı boyunca karşılıklı 415 metre uzunluğundaki alanda, sokak ve cephe düzenleme projesi ile tarihi görüntüsüne yeniden kavuştu.

Yapılan proje kapsamında bölgede 107 adet yapının cephe yenilemesi, üst örtü projesi ve sokakların zemin iyileştirilmesi yapıldı.

Proje ile kent merkezinde yer alan tarihi çarşının dokusunun daha nitelikli hale getirilerek esnafın tarihi süreçte göz önüne alınarak ticaretin merkezi konumunda olması ve küçük esnafın korunmasının da önü açılıyor.

Belediye tarafından restorasyon yapılan alan Kırşehir'de 1933'lü yıllarda kapalı çarşı olarak bilinen alan da çıkan yangın sonrası dönem Valisi Mithat Saylam tarafından günümüze oluşan adıyla uzun çarşı olarak biliniyor.

Vizyon projelerden bir tanesini de hayata geçirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Uzun Çarşı, Kırşehir'in en eskisi çarşılarından bir tanesidir. Projeyi gerçekleştirirken ne demiştik. 'Çarşı bitik durumda, zorunlu olmadıkça kimse bu çarşıya, bir alış veriş yapayım' diye gelmiyor. Aradığını Uzun Çarşı'da bulduğu zaman gelen bir müşteri profili vardı.

Bu yaptığımız en son görsel düzeni ile aydınlatmamız, altyapımız belirli bir düzene geldi. Esas olan bu çarşıyı birlikte yaşatmak, insanların ilgisini birlikte çarşıya çekmek.

Bütün çalışmalar bitti, insanları davet edelim. Uzun Çarşı'ya gelmemiş insanlar gelsin buranın farkına varsın. Uzun Çarşı'yı korumak, düzenini sağlamak, yapılan işlere sahip çıkmak size düşüyor. Bizler bu projeyi hazırlarken çarşıda dükkanı olan esnaflarımızla birkaç kez toplanıp projemizi anlattık. Onların görüşlerini alarak hareket ettik. Esnafın onayı olmadan hiç bir şey yapmadık”dedi.

Çarşı projesinin tamamlanmasının ardından ise çarşı esnafı davet ettikleri Belediye Başkanına teşekkür plaketi sundu.