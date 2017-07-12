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12 Temmuz 2017 12:01

Kırşehir’de Anjiyo Ünitesi açıldı

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anjiyo ünitesi açıldı.

Kırşehir’de Anjiyo Ünitesi açıldı

12 Temmuz 2017 12:01


Adana Numune Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mevlüt Koç, koordinesinde eğitimler geliştirilerek anjiyo ünitesi hizmete girdi.


Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anjiyo işlemleri Serkan Sivri, Sinan Özbek, Caner Özgökçe, Muhittin Demirel, Erdoğan Sökmen, Mustafa Çelik tarafından gerçekleştiriliyor. Kırşehir’de kalp krizi geçiren kişilere ilk müdahale yapıldıktan sonra Kayseri yada Ankara’ya sevk ediliyordu.


Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan anjiyo ünitesine 2 günde 23 kişi müracaat ederek anjiyo oldu.




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