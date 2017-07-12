Kırşehir’de Anjiyo Ünitesi açıldı

Adana Numune Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mevlüt Koç, koordinesinde eğitimler geliştirilerek anjiyo ünitesi hizmete girdi.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anjiyo işlemleri Serkan Sivri, Sinan Özbek, Caner Özgökçe, Muhittin Demirel, Erdoğan Sökmen, Mustafa Çelik tarafından gerçekleştiriliyor. Kırşehir’de kalp krizi geçiren kişilere ilk müdahale yapıldıktan sonra Kayseri yada Ankara’ya sevk ediliyordu.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan anjiyo ünitesine 2 günde 23 kişi müracaat ederek anjiyo oldu.