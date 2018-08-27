Kırşehir’de bayramda 13 bin 680 kurbanlık hayvan kesildi

Kırşehir Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarında büyükbaş 6 bin 220 küçükbaş, 7 bin 460 ise büyükbaş hayvanın satıldığını belirten İl Müdürü Şahin, bazı vatandaşlarında mandıralardan veya direk satıcıdan kurban aldığını ifade etti. Şahin açıklamasında, "Kurbanlık hayvan alınırken hayvanın fiziksel özelliklerinin dikkate alınması gerektiğini önemle alıcıya anlatarak satıcının da düzenli şekilde kontrolünü yaptık. Özellikle kurbanlık hayvanın kulak küpesine olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek müslümanların beklediği bir bayram olan kurban bayramının en iyi ve sağlıklı kurbanı nasıl keseriz beklentisinin önemli olduğunu bildirerek il müdürlüğü olarak çalışmalar yaptık. Kurban Bayramı süresince Kırşehir’de herhangi bir sorun yaşanmadı. Genel bakıldığında ise toplamda 13 bin 680 hayvan satışı yapıldı" ifadelerini kullandı.