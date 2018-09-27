Kırşehir'de bisiklet kullanımı yaygınlaştıracak

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, tarafından başlatılan ve teşvik edilen bisiklet kullanımını arttırmak amacıyla, 'Kırşehir'i seviyorum, bisiklete biniyorum' etkinliği düzenlenecek.

Toplumun her kesiminden katılımın beklendiği etkinlik, Askerlik Şubesi kavşağından başlayarak Terme Caddesi, Ankara Caddesini de içerisine alan 3 buçuk kilometrelik bir alanın turlanmasıyla Cacabey Meydanında sona erecek. Etkinliğe makam aracı yerine bisikletle gelecek olan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin de katılacağı turun sonunda katılımcılara çeşitli sürpriz hediyeler verilecek.

Kırşehir'in bisiklet kullanımında Türkiye'de örnek gösterilen bir şehir haline geleceğini kaydeden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, bisiklet kullanımının yaygın olmadığı ülkemizde Kırşehir'de 15 kilometrelik bisiklet yolu yaptıklarını söyledi.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "“Bisiklet kullanımı Ülkemizde çok yaygın değil. Biz Kırşehir olarak alt yapımızı şehir merkezimizi ve uluslararası bisiklet yollarını tamamladık. Şehir merkezine 4.5 kilometrelik bisiklet yolu yaptık. Toplamda 15 kilometre bisiklet yolu yaptık. Şehrimizde bisikleti kullanımını sağlamak için gerçekleştirdik. 'Kırşehir'i seviyorum, Bisiklete biniyorum' adıyla bisiklet turu düzenleyeceğiz. Bu turun sonunda katılımcılara sürpriz hediyelerimiz olacak. Hemşehrilerimizin bisikletlerini alarak bu tura katılımlarını bekliyorum” dedi.