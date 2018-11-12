Kırşehir'de bisiklete binme etkinliği

Kırşehir'de 'Kırşehir'i seviyorum bisiklete biniyorum' etkinliğinin ikincisi için onlarca Kırşehirli 3.5 kilometrelik parkurda bir araya geldi.

Kırşehir'i Türkiye'de trafik sorununu bisikletle çözmüş örnek Belediye olarak göstermek istediklerini söyleyen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, bisiklet kullanımı ile bireysel araba kullanımını en aza indireceklerini ifade etti.

Bahçeci, "Türkiye'de trafik problemini çözmüş ilk ve tek şehir Kırşehir olacak. Bisiklet kullanmak ülkemizin geleceği açısından da son derece önemli, en stratejik ulaşım aracı bisiklet. Sağlığımız, cebimiz, ülkemiz için ve geleceğimiz için en stratejik ulaşım aracı bisiklet. Artık kadınlarda var. Kadınlar, çocuklar, bizler hep birlikte bisiklete bineceğiz" dedi.

Atatürk'ün bıraktığı mirasa sahip çıkabilmenin en iyi yolunun çalışmak olduğunu anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğer vatanımızı seviyorsak, hepimizin en önemli görevi Cumhuriyeti ve devletimizi en ileriye taşımak. Bunun yolu ise çok çalışmaktan geçiyor. Gayret etmek zorundayız. Hepimiz yaptığımız işi en iyi şekilde yapmak zorundayız. Benim görevim; işimi en iyi şekilde yaparak şehrin geleceğine imza atmak. Korkmadan yılmadan doğru olan ne ise o doğruyu şehir adına yapmak. Alt yapı çalışmalarına başladığımızda bizlere kızanlar oldu. Biz korkmuş olsaydık alt yapı çalışmalarını yapamazdık. Şehrin her tarafında çiçekler, ağaçlar, bisiklet yolları Türkiye'de hangi şehir merkezinde Kırşehir'de oluşan peyzaj çalışması var?"

AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli'nin de bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması açıklamasının ardından çekilen kura ile 10 kişiye bisiklet hediye edildi. Kırşehir'de belediye tarafından bisiklet kullanımı teşvik edilerek Türkiye'de örnek bir şehir olma çalışması hedefleniyor.