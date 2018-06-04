Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 21:51

Kırşehir’de broşür dağıtan CHP Kadın Kolları Başkanına saldırı

Kırşehir’de seçim çalışmaları sırasında broşür dağıtan CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Necla Yenidünya saldırıya uğradı.

Kırşehir’de broşür dağıtan CHP Kadın Kolları Başkanına saldırı

04 Haziran 2018 21:51


Edinilen bilgiye göre, seçim çalışmaları sırasında partili kadınlarla birlikte broşür dağıtan CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Necla Yenidünya, Gölhisar Mahallesi’nde iddiaya göre “PKK yandaşları burada gezemezsiniz” diyen bir kişinin


saldırısına uğradı. Partililer polisi ararken, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Necla Yenidünya darp raporu aldı. Daha sonra polis merkezine giden Yenidünya, şikayetçi oldu. Polis, saldırıda bulunduğu ileri sürülen E.E.’yi ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.


Yaşadıklarını anlatan CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Necla Yenidünya, "Gölhisar Mahallesi’nde broşür dağıtırken karşıdan gelen bir kadınla karşılaştık. Karşılaştığımız kadın, ’Hep seçimden seçime geliyorsunuz’ dedi. Bizler de sorumluluklarımız olduğunu anlattık. Kadın, bizden broşürü alarak yürüdü. Balkondan bir adam ’PKK yandaşları burada gezemezsiniz’ diye bağırarak bize doğru geldi. Arkam dönükken arkamdan gelerek sırtıma vurdu. Vurmasıyla birlikte ben yere düştüm. Yanımızda olan arkadaşlarımız müdahalede bulundu. Polisi aradık. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek darp raporu aldım. Saldırganın siyasi düşüncesine değil, saldırıya odaklandım" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç