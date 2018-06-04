Kırşehir’de broşür dağıtan CHP Kadın Kolları Başkanına saldırı

Edinilen bilgiye göre, seçim çalışmaları sırasında partili kadınlarla birlikte broşür dağıtan CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Necla Yenidünya, Gölhisar Mahallesi’nde iddiaya göre “PKK yandaşları burada gezemezsiniz” diyen bir kişinin

saldırısına uğradı. Partililer polisi ararken, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Necla Yenidünya darp raporu aldı. Daha sonra polis merkezine giden Yenidünya, şikayetçi oldu. Polis, saldırıda bulunduğu ileri sürülen E.E.’yi ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

Yaşadıklarını anlatan CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Necla Yenidünya, "Gölhisar Mahallesi’nde broşür dağıtırken karşıdan gelen bir kadınla karşılaştık. Karşılaştığımız kadın, ’Hep seçimden seçime geliyorsunuz’ dedi. Bizler de sorumluluklarımız olduğunu anlattık. Kadın, bizden broşürü alarak yürüdü. Balkondan bir adam ’PKK yandaşları burada gezemezsiniz’ diye bağırarak bize doğru geldi. Arkam dönükken arkamdan gelerek sırtıma vurdu. Vurmasıyla birlikte ben yere düştüm. Yanımızda olan arkadaşlarımız müdahalede bulundu. Polisi aradık. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek darp raporu aldım. Saldırganın siyasi düşüncesine değil, saldırıya odaklandım" dedi.