Diğer
Kategoriler
26 Temmuz 2018 10:07

Kırşehir’de çıkan kavgada bir kişi kulağından yaralandı

Kırşehir’in Kaman İlçesine bağlı Kurutlu mevkinde su hattı kavgasında bir kişi kulağından aldığı darbe ile yaralandı.

Kırşehir’de çıkan kavgada bir kişi kulağından yaralandı

26 Temmuz 2018 10:07


Alınan bilgiye göre kavga, su hattı nedeniyle çıktı. Kurutlu köyü mevkinde tarladan su hattı geçmesi nedeniyle akraba oldukları belirlenen S.Ç.,(58) ile K.Ç., (52) isimli şahıslar tartışmaya başladı.



Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen sözlü tartışma da K.Ç., S.Ç.,’nin kulağına yaptığı hamle ile yaralanmasına neden oldu. Kulağı ağır darbe alan ve ısırık da olduğu ileri sürülen olayda S.Ç., acı içinde kıvranırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kulağından ağır yaralanan S.Ç., Kaman İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Jandarma ekipleri yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç