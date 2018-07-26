Kırşehir’de çıkan kavgada bir kişi kulağından yaralandı

Alınan bilgiye göre kavga, su hattı nedeniyle çıktı. Kurutlu köyü mevkinde tarladan su hattı geçmesi nedeniyle akraba oldukları belirlenen S.Ç.,(58) ile K.Ç., (52) isimli şahıslar tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen sözlü tartışma da K.Ç., S.Ç.,’nin kulağına yaptığı hamle ile yaralanmasına neden oldu. Kulağı ağır darbe alan ve ısırık da olduğu ileri sürülen olayda S.Ç., acı içinde kıvranırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kulağından ağır yaralanan S.Ç., Kaman İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.