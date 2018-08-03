Kırşehir’de çocuklar bir günlüğüne arkeolog oldu

Kalehöyük Arkeoleji Müzesi Yaz Okulu programı kapsamında, Japon arkeolog Sachihiro Omura ve Kimiyoshi Matsumura’dan kazı çalışmaları ile ilgili bilgi alan öğrenciler, japon arkeologların deneyimlerini dinledi.

Öğrenciler ellerindeki çapa kazması ile uzman arkeologları aratmayan titizlikle temsili kazı yapan öğrenciler, antik kazı alanında kazı görevlilerinin toprağa gömdüğü eserleri de bulmaya çalıştı. Öğrenciler böylece tarihi eserlerin hangi zorluklar ve sabırla çıkarıldığını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Kimiyoshi Matsumura (arkeolog) 1986’dan bu yana sürdürülen çalışmada, öğrencilere tarih ve arkeoloji hakkında bilgi verdiklerini söyledi. Matsumura, “Müzemizde yaz okuluna gelen çocuklar arkeoloji öğreniyor öğrencilerimiz bugün de kazı alanına gelip eski tarihleri yakından tanımış oluyorlar”dedi.

Rehber öğretmeni Arkeolog Ömer Koç ise Japonların tarihlerini küçük yaşta çocuklarını aşılayan Sachihiro Omura ve Kimiyoshi Matsumura’ya teşekkür etti. Kazı alanında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve bilgi alan öğrenciler ise kazı alanında kendilerine böyle bir imkan sunduğu için Sachihiro Omura’ya teşekkür ederek bir günlük arkeolog olmanın keyfini çıkardı. Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müze Müdürü İzzet Esen, öğrenciler için hazırlanan yaz eğitim programların devam edeceğini belirtti.