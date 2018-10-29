Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarına Büyük İlgi

Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarının Kırşehir'de ilgi odağı asker selamı ve yürüyüşü ile tören alanında resmi geçit töreninin bitmesini bekleyen anaokulu öğrencisi Duha Deniz Koç oldu.

Annesi ile tören alanına gelen ve üzerine giydiği Atatürk baskılı tişörtü ile resmi geçit törenini, asker selamı verip asker yürüyüşü yaparak bekleyen Duha Deniz Koç, tören alanı sorumlularından Tuncer Altaş tarafından Türk Bayrağı verilerek ödüllendirildi.

Kırşehir'de Cumhuriyetin ilanının 95. yıl törenleri Vali İbrahim Akın'ın makamında tebrikleri kabulü ile başladı. Cacabey Meydanında düzenlenen törenlere; Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli, CHP milletvekili Metin İlhan, Garnizon Komutanı Ferhat Kuran, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kutlamaların Cacabey Meydanında yapılan açılışında konuşan Vali İbrahim Akın, "Asırlar boyunca üç kıtaya hükmeden Osmanlı Devletinin eski gücünü kaybetmesi ve en son girdiği birinci dünya savaşından yenik ayrılması sonucunda elimizde kalan son Anadolu toprakları işgal edilmiş ve milletimiz tarih sahnesinden silinmek istenmiştir. Tarihin her döneminde bağımsız olarak yaşamış canından aziz bildiği vatan topraklarını canı pahasına korumasını bilmiş Türk Milleti, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak kurtuluş meş'alesini yakan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının etrafında toplanarak milli mücadeleye destek vermiştir"dedi.

Kırşehir'de düzenlenen kutlamalar; Belediye Mehter takımı gösterisi sonrası Anadolu Lisesi öğrencilerinin şehitler için yaptığı sunum ve resmi geçit töreninin yapılmasının ardından son buldu.