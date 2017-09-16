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16 Eylül 2017 13:19

Kırşehir’de davullu zurnalı Ahilik Haftası daveti

Kırşehir’de 18-24 Eylül tarihlerinde kutlanacak ‘Ahilik Haftası’ etkinlikleri için, Esnaf Odaları Birliğinin 14 oda başkanı yöresel kıyafetler giydi ve davul zurna eşliğinde vatandaşları kutlamalara davet etti.

Kırşehir’de davullu zurnalı Ahilik Haftası daveti

16 Eylül 2017 13:19


18-24 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Ahilik Haftası etkinliklerinin davet töreni renkli görüntülere sahne oldu. Kırşehir Esnaf Odaları Birliğine üye 14 başkan, davul zurna eşliğinde davet yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş birlik binası önünden başladı ve esnaflara Türk bayrağı, Ahi Evran’ın kısa notların yer aldığı maketler ile helva dağıltıldı.


17 Eylül tarihinde fener alayı ile başlayacak ve bir hafta sürecek olan kutlamalar hakkında konuşan Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, Ahilik kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması için çaba sarf ettiklerini söyledi. Ahiliğin yalnızca meslek odalarının meselesi olmadığını belirten Başkan Bahamettin Öztürk, "Ahilik, ne yalnızca Kırşehir’in ne meslek odalarının meselesi onun için de sahip çıkmamız lazım. Bütün esnaflarımızı gezemediğimiz için de özür diliyoruz. Rica ediyorum. Allah aşkına Ahiliğe sahip çıkalım” dedi.


Kutlamaların resmi kısmına Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılacağı müjdesini veren Başkan Bahamettin Öztürk, 23 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek programda şed kuşatma ve yılın ahisi ödül töreninin yapılacağını sözlerine ekledi.




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