Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Kırşehir’de Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yöelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Kırşehir'de Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yöelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Örgüt adına faaliyet sürdürdükleri ve elaman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüpheliler, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçildikten sonra emniyete götürülerek sorgulandı.
Yapılan teknik takip sonucu yakalanan terör örgütü üyesi 6 kişi TEM Şube Müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi.