Kırşehir'de ekmek denetimleri arttırıldı

Ekmeğin gramajında yapılan çeşitliliğe karşı Kırşehir'de denetimler arttırıldı.

Kırşehir'de Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde Belediye Zabıta, Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odaları Birliği katılımı ile denetim ekipleri oluşturuldu.

Oluşturulan denetim ekipleri Kırşehir'de ekmek üreten ve satan her yerde denetimlerini sıklaştırdı. Farklı kurumların farklı uygulamalar yapması sonrasında kargaşaya meydan vermemek adına, fiziki koşullardan hijyen kurallarına fiyattan gramaja kadar tüm hususlarının aynı anda denetimlerini sağlamaya çalışıyor.

Kırşehir'de ekmekte gramaj ve fiyat standartlarını yerleştirmek adına yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, "Kalite ve hijyeni istenilen seviyeye yükseltmek amacını taşıyoruz. Denetimler, ekmek fırınlarında marketlerde unlu mamul üreten alanlarda ve ekmek büfelerinde etkili biçimde sürdürülecek. İl Merkezinin yanı sıra oluşturulan ekipler, denetimlerini sürdürüyor"dedi.

Fiyatlarda yapılan oynamalarda da vatandaşın ihbar hatlarına karşı duyarlı olması gerektiğini bildiren Ticaret İl Müdürü Dalgalı, duyarlı vatandaş ile fırsatçılara da imkan verilmeyeceğini belirtti.