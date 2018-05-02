Kırşehir’de Esnaf Odaları seçimleri yapılıyor

Esnaf Odaları Birliğinde 3 dönemdir başkanlık görevini yürüten Bahamettin Öztürk ile Şoförler Odası Başkanı Mehmet Tekin, Esnaf Odaları Birliği başkanlığı için yarışıyor.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından olağan genel kurul, faaliyet raporunun okunması ile başladı. 2014 yılı ile 2017 yılı arasında ki gelir gider tablosunun okunmasını divan başkanı Süleyman Köstekli tarafından oylamaya sunuldu.

“Kazanılan savaşlar sonrası kimse dışlanmaz”

Ahi Şehrinde kaybetmeye tahammülleri olmadığını belirten Esnaf Odaları Birliği seçimlerinde aday olan Mehmet Tekin, “Seçimlerden seçime hatırlanan değil her zaman içinizde olan bir yönetim vaat ediyorum. Temsil makamının olmadığı odalara temsil makamı söz vererek Ahilik kutlamaları katılımları için esnafla istişare yapmak istiyoruz. Esnafın verdiği her oyun da karşılığını vermek zorundayız. Kırşehir esnafı gibi Türkiye’de bütün esnafın gözleri bizim üzerimizde esnaf demek; ülkenin bel kemiği demek. Ülkesine ve bayrağına öncelikle esnaf sahip çıkmıştır. Kırşehir Ahiliğin başkenti. Başkan kim olursa olsun Ankara’da bizlerin bir lobisi olduğuna da inancım yok.

Genel sekreterlerin maaşlarını ödeyemeyen ilçelerimizde odalarımız var. Bizler, bu sorunları çözeceğiz. Paranın başındayız. Ama odalarımız zor durumda. Şehre bir çivi çakılmamış. Birlik ve beraberliğin sağlandığı bir kurum burası. Bizler burada birlikteliği sağlamalıyız. Kazanılan savaşlar sonrasında kimse dışlanmaz ”dedi.

Aday Mehmet Tekin’in konuşmasının ardından söz alan Esnaf Odaları Birliği Başkanı ve Birlik Başkanlığına aday olan Bahamettin Öztürk, “Bizler dimdik yaşadık. İtibar, namus ve şerefimizden taviz vermedik. Aldığım maaşı cebime koymadan kız çocuklarımıza sizin adınıza burs verdim.

Kurumumuzda görevli herkesi saygı çerçevesinde ağırladık. Şoförler Odasının yerinin de biz sağladık. Ağlayanla ağladık. Gülenle de güldük. Oy namustur. Herkes vicdanını dinleyerek oyunu verir. Ben, TESK Denetim Kurulunda olmasaydım, bazı temsiliyet makamları da olmazdı”diye konuştu.

“Ahiliğin temsiliyetini sağladık”

Ahilik kutlamaları üzerine yapılan eleştirilere cevap veren Birlik Başkanı Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ahiliği bizler temsil noktasında en üst düzeye getirdik. Bürokratların ve bir noktaya kadar da halkın katılımlarını sağladık. Esnaf olmadan bizler hiçiz. Geldiğimizden bu güne kadar kimsenin ekmeği ile oynamadık. Benden önceki oda başkanının işe aldıkları arkadaşlarımızla göreve devam ediyoruz. Kimseyi tehditte etmedik. Koltukları bizler, araç olarak kullanırız. Bizler bu makamları bıraktığımızda insanlar hakkımızda doğru şeyler konuşsunlar.

Yatırımları Ahilik için yaptık. 56 yıldır kutlanan Ahilik 2008 yılından itibaren kademe kademe yükseldi. Verdiğimiz mücadelenin de meyvesini yiyeceğiz. Kırşehir’de esnaf sarayı yapıldığında merkezde bulunan bütün odalarda oraya yerleşecekler. Mustafa Karagüllü (Ahi baba)’nın da yanında 25 yıl başkan vekilliği yaptım. Aldığımız bayrakta hiçbir zaman kendimizi ön plana çıkartmadık. Esnafın hakkını aramayan bir başkanda varsa ben onlarla çalışmam. Herkese kucak açar kaynaşma sağlarız. Ahiliğe sahip çıkacaksak dedikodu değil iş yapalım”

Konuşmaların ardından 130 üyenin kullanımı ile seçimlere geçildi.