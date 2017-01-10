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10 Ocak 2017 13:03

Kırşehir’de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Kırşehir’de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

10 Ocak 2017 13:03

Kırşehir’de sabah saatlerinde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
KOM Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyonda Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri A.K., Sağlık-Sen Başkanı N.Y., Eski Hastane Müdürü M.A., hemşire D.K., Üroloji Uzmanı M.Ş., Göz Doktoru S.T., 112 Müdürü Ş.S.,’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem başlatıldı.
Ev ve iş yerlerinde yapılan aramaların ardından şüpheliler Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
Operasyonlar devam ettiği bildirildi.



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