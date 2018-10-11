Kırşehir'de ilk şarbon vakası 90'lı yıllarda görüldü

KIRŞEHİR (İHA) – Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ali Osman Bilgin, Kırşehir'de 90'lı yıllarda şarbon vakasının görüldüğünü söyledi.

Karahıdır Köyünde Veteriner Hekimler tarafından alınan tedbirler sonrası şarbon hastalığının köylüye bulaşmasının engellendiğini anlatan Bilgin, “Doksanlı yılların başında

Karahıdır Köyünde bir işletmede şarbon hastalığı çıkmıştı. Anında Veteriner Hekimlerin müdahaleleri ve aldıkları tedbirler sonucunda diğer işletmelere ve çevre köylere bulaşması-yayılmas engellendi. Ölen hayvanlar imha edildi. Hastalara antibiyotikli tedaviler uygulandı. Başarılı çalışmalar sonuca hastalığın önü alındı. Bu köyün bütün hayvanları yılda bir defa olmak üzere beş yıl üst üste aşıları muntazaman yapıldı”dedi.

Şarbon hastalığının insan vücudunda canlı dokuda ve jetatif form halinde bulunduğunu belirten Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ali Osman Bilgin, “Hayvanlardan insanlara bulaşan” zoonoz” bir hastalıktır.Etkeni,”Bacillus Anthracis” adında,gram positif(+),anaerop (oksijensiz ortamda yaşayan) bir bakteri türüdür. Kendini özel kılan vejetatif ve spor olmak üzere iki şekilli formunun olmasıdır. Vücutta, canlı dokuda vejetatif form halinde bulunur. Vejetatif formu dayanıksızdır. Antiseptiklere-dezenfektanlara karşı duyarlı, açılmamış kadavrada 24-48 saatte,50 derecede on dakikada ölür”diye konuştu.

Hayvanlarda şarbon vakasının sindirim yolu ile bulaştığını söyleyen Bilgin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hayvanlarda, şarbon bakterisi genellikle sindirim yoluyla bulaşır. Spor formu midede tahrip olmadan, değişikliğe uğramadan bağırsaklara geçer. Orada vejetatif forma dönüşür,lenf sistemine, oradan da kana geçer,öldürücü bir eksotoksin salgılar. Bu toksin; damar permealitesini (geçirgenliği) bozucu,dokuları tahrip edici,böbrek yetmezliğine yol açıcı,şok yapıcı etki gösterir.Koyun-keçi çok hassas,bir kaç sat,sığır-manda hassas bir kaç gün,kedi-köpek az hassas bir hafta içerisinde ölümle buluşur.

Şarbon hastalığından ölen hayvanlara otopsi yapılmadan çevre sağlığı şartlarına uyularak imha edilir. Otopsi için vahşi hayvanların parçalamasıyla açıldığında vejetatif formu spor formuna dönüşerek daha tehlike arz eder. Şarbonlu hayvanın; kanı koyu-sulu, ölüm sertliği şekillenmez,dokular hiperemik,dalak bir kaç misli ve lenf yumruları büyür.

İnsanlara şarbon bakterisi, infekte (hasta) hayvanlar veya onların ürünleri (et-süt) ile temas sonucunda bulaşır. İnsanlar; koyun-keçi,sığır-mandaya göre daha dayanıklıdır. İnkibasyon(kuluçka) süresi 1-7 gündür”