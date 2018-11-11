Kırşehir'de kaçak kazı operasyonu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ömerhacılı ile Çadırlı Kör Mehmet köyü mevkiinde izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen A.H.Ö. ile H.Ş. yaptıkları kazı yerinde suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri olay yerinde bir adet kepçe, mezar steli, Roma döneminden kalan mezar ve kazı malzemeleri ele geçirdi.

3 metreye 2 metre kazı yapan A.H.Ö. ile H.Ş., Kaman İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldükten sonra adli mercilere sevk edildi.