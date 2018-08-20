Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 09:32

Kırşehir’de kimsesiz çocuklar bayrama mutlu girecek

Kurban Bayramı öncesinde Kırşehir’de faaliyet gösteren dernekler kimsesiz çocuklar için harekete geçti.

Kırşehir’de kimsesiz çocuklar bayrama mutlu girecek

20 Ağustos 2018 09:32


Gazetecilerin de desteği ile Sosyal Yardımlaşma Vakfından ihtiyaç sahibi ailelerin analizini yapan dernekler, tespit edilen çocuklara bayram kıyafeti alınmasını sağladı. Yapılan çalışma kapsamında, Ensar Vakfı, İHH, İyilik Der, Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği, Kırşehir Verem Savaş Derneği, Huder, Uzmanlar Federasyonu, Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kırşehir Malul Gaziler Derneği, Kırşehir Muharip Gaziler Derneği, düşük gelirli aileler ve kimsesiz 200 çocuğun ihtiyaçları karşılandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç