Kırşehir'de matematik sempozyumu başladı

Matematik sempozyumuna katılan Vali İbrahim Akın, KAEÜ'si tarafından düzenlenen sempozyuma katılan bilim insanlarının alanlarında örnek olduklarını söyledi.

Fen-Edebiyat Konferans Salonunda gerçekleştirilen sempozyumun açılışına Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, çeşitli ülkelerden Kırşehir'e gelen bilim insanları, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Kırşehir'in önemli bilim yuvalarından Türkiye'de bir tanesi olduğunu anlatan Vali İbrahim Akın, konuşmasında, "Bilindiği üzere üniversiteler, ait oldukları ülkenin sanat, bilim, teknik, spor gibi pek çok alanda kalkınıp gelişmesini sağlayan, araştıran, sorgulayan, bizlerin göremediği incelikleri görerek geleceğe ışık tutan ilim yuvalarıdır.

Bir tarih ve kültür şehri olan Kırşehir, 5 bin yıllık tarihi geçmişiyle farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Türk Milleti'ne ait sosyo-ekonomik bir sistem olan Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran-ı Veli; Türk Dili'nin öncüsü Aşıkpaşa; sevgi ve gönül insanları Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre; astronomi merkezinin kurucusu Cacabey; Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali gibi birçok münevver şahsiyet bu topraklarda yetişmiş ve fikirleriyle günümüze ışık tutmuşlardır. Kurulduğu günden itibaren Ahi Evran Üniversitesimiz bu tarihi misyonu devralarak ülkemizin ilmi çalışmalarına öncülük etmeyi temel hedef olarak belirlemiştir. Günümüzde bilim ve teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerlemekte, özellikle en eski bilim dallarından birisi olan ve hayatımızın her alanında etkisini gördüğümüz matematik ilmiyle ilgili çalışmalar yoğunluk kazanmaktadır"dedi.

"Matematik analizi ve uygulamalarını bilim insanları anlatıyor"

Kırşehir'de 130 bilim insanının matematik analizi ve uygulamaları hakkında konferans verdiğini anlatan KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya, sempozyum süresince cebir ve geometri alanında da sunumlar olacağını belirtti.

Rektör Karakaya, konuşmasında, "Değerli bilim insanlarımız sempozyumda matematik analizi ve uygulamaları hakkında konferanslar verecekler. Analiz ve uygulamaları üzerine yoğunlaşmış sempozyum olmasına rağmen geometri ve cebir alanlarında da sunumlar yapılacak. İnsanın düşünmesinin asıl karşılığı olan matematiği bu sempozyumda her yönüyle ele alırken matematiğin bugünü ve yarınını da tartışacağız.

Matematiğin insan üzerindeki faydalarını da tartışacağımız sempozyumun faydalı olacağına inanıyorum. Bu sene 130 katılımcı ile gerçekleştirdiğimiz sempozyumu ilerleyen dönemlerde hem Hindistan'da hem de Romanya'da devam ettireceğiz” diye konuştu.

Uluslararası Analiz ve Uygulamaları Sempozyomu, 14 Eylül 2018 tarihine kadar Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Konferans Salonunda devam edecek.