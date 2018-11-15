Kırşehir'de 'Minik Ahiler Değerlerini Öğreniyor' projesi hayata geçiyor

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz, 'Minik Ahiler Değerlerini Öğreniyor' Projesi ile Vali Akın'ı bilgilendirdi.

Milli Eğitim Müdürü ve beraberinde yer alan öğrencilerin yaptığı ziyarette konuşan Vali İbrahim Akın, çocukların küçük yaşlardan itibaren değerleri öğrenmesinin önemli olduğunu belirtti.

Kırşehir'de eğitim kalitesine yönelik yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirten Vali Akın, "Minik Ahiler, Değerlerini Öğreniyor Projesinde hazırlanan kitap ve seslendirmelerin ülkemiz geneline yaygınlaştırılması amacıyla Yenilikçilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne sosyal etkinlik başvurusu yapılmış olup proje takvimine göre Aralık ayı itibariyle 81 ile dağıtılacaktır.

Proje kapsamında öğretmen ve veliler tarafından değerler eğitimi içerikli hikayeler yazılması, eğitimdeki kalitemizin yüksek olmasında ve eğitimde marka kent olmamızda öğretmen ve velilerin büyük katkısının olduğunun göstergesidir” dedi.

Vali Akın'a yapılan ziyaret, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz ve beraberindeki öğretmenlerin proje hakkında bilgiler vermesi ile sona erdi.