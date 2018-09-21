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Kırşehir'de Müftü Yaman, ilk resmi nikahı kıydı

İl Müftüsü Mehmet Yaman, müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından ilk resmi nikahı kıydı.


Kırşehir'de yaşayan Mustafa Çoban ile Ayşegül Türkmen çiftinin nikahları, İl Müftülüğü nikah salonunda düzenlenen törenle kıyıldı. Evlendirme dosyası ile salona gelen İl Müftüsü Mehmet Yaman, şahitler huzurunda yönetmelikte yazılan merasim metnini okuyarak 'Evet' yanıtı aldığı çifte evlenme kütüğünü imzalattı.


İl Müftüsü Mehmet Yaman, Kırşehir'de müftülük olarak ilk resmi nikahı kıydıklarını söyledi. Müftü Yaman, "Evlilik insanın hayatındaki dönüm noktalarından birisidir"dedi.


Genç çifte evliliğin İslam dinindeki öneminden bahseden Müftü Yaman boyu mutluluklar diledi.

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