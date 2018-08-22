Diğer
Kategoriler
22 Ağustos 2018 15:04

Kırşehir’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kırşehir’de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kırşehir’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

22 Ağustos 2018 15:04


Edinilen bilgiye göre, Kırşehir’den Kayseri istikametine gitmekte olan T.K. yönetimindeki 06 YB 044 plakalı otomobil, Mucur ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Şarampole devrilen otomobildeki Nazik Kaygusuz olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü T.K., H.K. ve H.K. yaralandı. Yaralılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Nazik Kaygusuz’un cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç