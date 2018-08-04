Kırşehir’de otomobil takla attı: 1 ölü

Kaza, Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırşehir’den Ankara’ya gitmekte olan Yaşar D. yönetimindeki 06 VSJ 71 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Yaşar D. hayatını kaybederken, eşi H.D.’de yaralandı. H.D., sevk edilen ambulans ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşar D.’nin cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.