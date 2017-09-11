Kırşehir’de pancar alımı başladı

Törene katılan Vali Necati Şentürk, hasat dönemlerinin çiftçi için bayram dönemleri olduğunu belirtti. Kampanya döneminin çiftçi için hayırlar getirmesini temenni eden Vali Necati Şentürk, "Rızkımız kazandığımız kadar değil yediğimiz kadardır. Sizlerde fakir fukara hakkını gözetin. Kazancın hepsi kendimizin değil, Müslümanlara nasıl muamele yapılıyor. Bunları görün. Ürününüz inşallah bol ve bereketli olur" dedi.

Kırşehir Şeker Fabrikasına bağlı 5 bölgede 11 köy ve 3 bin 456 pancar üreticisi ile 673 bin 160 tonluk üretim sözleşmesi imzalandığını belirten Şeker Fabrikası Müdürü Ziyram Eser ise konuşmasında, “Pancar ekimi yapan Kırşehir ve diğer illerde ki üreticilere ödenen pancar ve pancar nakliye bedeli fabrikamızın dışarıya yaptırılan işleri ve mubayaa edilen malzemelere ödenene ücretler de dikkate alındığında Türk ekonomisine 2016 yılında 240 milyon lira katma değer sağlamıştır.

Şeker sektörü tarımda ve sanayide sağladığı istihdamla stratejik öneme sahip bir kuruluştur. Kampanya döneminde fabrikamızda kendi personelimiz ile birlikte 788 kişi 3 vardiya halinde istihdam edilmektedir" ifadelerinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından ürününü fabrikaya ulaştıran çiftçiler, Ertan Tilki, Oruç Deveci, Mehmet Korkmaz, Ali Haydar, Yusuf Tuncer’e protokol tarafından ödülleri verildi. Kurban kesimi ile devam eden program ilk pancarın fabrikaya girmesi ile son buldu.