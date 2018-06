Kırşehir’de Ramazan Bayramı kutlaması

Ahi Evran Camii’nde kılınan bayram namazı sonrasında gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Vali İbrahim Akın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alparslan, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Orhan Ekemen, protokol üyeleri, siyasi partilerin il temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları, daire müdürleri, ilimizde yaşayan göçmenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali İbrahim Akın ve eşi Saliha Akın, Belediye Başkan Vekili Emre Şahinci, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Orhan Ekemen ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ramazan Baykara daha sonra Fatma Bacı Sevgi Evlerini ziyaret ederek burada kalan çocuklarla bayramlaştı.

Ramazan Bayramında yardımlaşma ve dayanışma duygularının ön plana çıktığını belirten Vali İbrahim Akın, “Ramazan boyunca sabırla oruç tuttuk, ibadetler ettik, sofralarımızı paylaştık. Bugün de bayrama erişmenin sevincini yaşıyoruz. Bilindiği üzere bayramlar, insanlar arasında sevgi tohumlarının ekildiği, güzelliğin, kardeşliğin, hoşgörünün egemen olduğu, toplumda kırgınlıkların unutulduğu özel günlerdir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da ailemize, akrabalarımıza, komşularımıza, devletimizin koruması altındaki çocuklarımıza, huzurevindeki yaşlılarımıza, şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize yapacağımız her ziyaret gönüllerimizi bir kere daha birleştirecek, bayrama ayrı bir anlam katacaktır. Bayramın birinci gününde Huzurevinde kalan değerli büyüklerimizin ve devletimizin koruması altındaki sevgili çocuklarımızla bayram sevincini paylaştık. Her fırsatta onlarla bir arada bulunmaya, devletimizin şefkatli ellerini omuzlarında hissettirmeye, onları mutlu etmeye gayret ediyoruz" dedi.