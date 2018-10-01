Kırşehir'de şehir içi ulaşımda ‘toplu taşıma' dönemi başladı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de trafik sorununun önüne geçerek kolay, ucuz ve hızlı ulaşım için 10 hatlık, şehir içi otobüsleri toplu taşımada hizmete girdi.

Akıllı kart sistemi ile başlayan toplu taşıma sistemi için alınan yeni otobüsler şehir içi belirlenen 10 hatta seferlerine başladı.

2023 ve 2071 hedefleri doğrultusunda Kırşehir'de el birliği ile bir projenin hayata geçtiğini ifade Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir'de gerçekleştirilen bütün projelerin vatandaşın rahat ve huzuru için olduğunu söyledi.

Şehir nüfusunda ki artışın ulaşımı da etkilediğini anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Ulaşım ağının sağlam ve sağlıklı bir şekilde çalışması sürekli yenilenmeyi ve teknik gelişimi takip etmesi gerekir. Bizler Kırşehir Belediyesi olarak bu noktada üzerimize düşenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Toplu taşıma araçlarında yapılan yenileme ve güzergahlarda yapılan düzenlemelerle yeni bir anlayışa geçilecek”dedi.

“Vatandaş otobüs güzergahlarını akıllı telefon uygulaması ile görecek”

Kırşehir'de hayata geçen toplu taşıma sistemi ile birlikte vatandaş, akıllı telefonlarından toplu taşıma hatlarını, ücret tarifelerini, bakiye sorgulama işlemlerini, kart dolum alanları ve otobüsün nerede olduğunu görebilecek.

Başlatılan toplu taşıma uygulaması ile birlikte özel araçlarla yapılan seyahatlerde oluşan trafik yoğunluğunun önüne geçilmesinin yanı sıra vatandaşın olması muhtemel kazalarda can ve mal kaybının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kırşehir'de kartmatik noktası olarak belirlenen güzergahlar ise şöyle; “Gelir Şefliği, Otogar, Hastane, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, Üniversite”