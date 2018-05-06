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06 Mayıs 2018 17:57

Kırşehir’de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kırşehir’de yaklaşık yarım saat süren yağış sonrasında birçok ev iş yerini su bastı.

Kırşehir’de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

06 Mayıs 2018 17:57


Terme Caddesi üzerinde bazı iş yerlerini su basarken esnaf, ellerinde süpürgelerle yağışın dükkanlarına girmesine engel olmaya çalıştı.


Dolu sonrası şiddetini arttırarak yarım saat süren yağış sonrası dükkanını su basan esnaf, "15 dakika sürmedi bile, arka taraftan gelen suyla birlikte yağmur suyunun birleşmesi sonrası dükkanı su bastı. En az 100 bine yakın zararımız var. Mobilyalarımız şişti yerdeki ürünlerimizi ise su bastı" dedi.


Şehri etkisi altına alan yağıştan tarihi Cacabey Medresesi de etkilendi. Medrese duvarlarındaki çatlak yağışın da etkisiyle gün yüzüne çıktı. Belediye ekipleri ise yağış anı ve sonrasında olumsuz etkilenilen alanlarda çalışma başlattı.




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