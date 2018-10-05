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Kırşehir'de sosyal medya bağımlılığı mücadelesi başlatıldı

Kırşehir’in Kaman ilçe Kaymakamı Murat Girgin, öğrencilerin sosyal medya kullanımları konusunda öğretmenlerle görüştü.

Kırşehir'in Kaman ilçe Kaymakamı Murat Girgin, öğrencilerin sosyal medya kullanımları konusunda öğretmenlerle görüştü. Kaymakam Girgin, Kaman İlçesinde yer alan okul müdürleri ve rehber öğretmenlerle sosyal medya kullanımı ve madde bağımlılığı ile toplantı yaptı.


Öğrencilerin sosyal ve akademik başarılarının yanında birey olarak da yetişmelerinin önemli olduğunu ifade eden Kaymakam Girgin, “Sosyal medyanın doğru kullanılması, bilişim suçları ve madde bağımlılığı gibi konularda belli program dahilinde öğrencilere ve velilere yönelik eğitim faaliyetleri artırılmalı, okul müdürleri okulun içi ve bahçesi ile dışı olmak üzere tüm kısımlarına hakim olmalı özellikle sigara kullanımı ve madde bağımlılığı konularının lise öğrencileri için tehlike oluşturulduğu gözden kaçırılmamalı” dedi.


Okul idarecileri ve rehber öğretmenlerin ilçe genelinde sürekli istişare kurarak yaşanması muhtemel sorunların da önüne geçilmesi yapılan toplantı ile hedefleniyor.

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