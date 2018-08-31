Kırşehir Çiçekdağı Belediyesi, Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürlüğü ve Kaymakamlık tarafından başlatılan ’Sokak Futbolu Projesi’ ile 80’li yılların ’taş kale futbol’ adı verilen toprak zeminde, saha çizgisiz, kalenin yalnızca iki taştan ibaret olduğu ilkel ama eğlenceli futbolu tekrar canlandırılacak. Bu yöntemle dijital çağda artık internetin esiri olmuş çocuklar ve gençlerin internet bağımlılığının önüne geçilecek.

Projenin açılışına Kaymakam Burak Akeller, İlçe Belediye Başkanı İsmail Deniz, İlçe Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Sinan Demir katıldı. Çocuklarla birlikte futbol maçına katılan Kaymakam Akeller, “Çiçekdağı Belediyemizin ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğümüzün ortaklaşa yürüttüğü sokak futbolu projesine geldik ve katıldık. Bu gibi projeler günümüzün yaygın hastalığı olan sosyal medya bağımlılığını ve diğer zararlı alışkanlıklarına yöneltebilecek şeyleri engellemesi adına gençlerimiz için önem arz ediyor. Bu tarz projelerin devam etmesi için bizde kaymakamlık olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.

İlçe Belediye Başkanı İsmail Deniz ise kaleleri taştan olan, çizgileri olmayan bir sokak futbolu turnuvası düzenlediklerini amaçlarının, çocukları çağın hastalığı olan internetten kopararak ve hayata karışmalarını sağlamak olduğunu belirtti. İlçe Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Sinan Demir de, projeyle çocukların sporla tanışma imkanı bulduklarını ifade etti. Proje sayesinde eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getiren çocuklar ise online oyunlar dışında top koşturmanın kendileri için değişik olduğunu ifade etti.