Kırşehir'de telefon dolandırıcılarına operasyon

Kırşehir'de kendisini emniyet amiri olarak tanıtan ve bir kişinin 9 bin 500 avro ve 66 bin 500 lirasını dolandıran kişi polisin yaptığı teknik takip sonrası yakalandı.

Telefonla aradığı İ.K.'ye kendisini emniyet amiri olarak tanıtan şüpheli, 'Ev telefonun dinlemeye alındı, şahsi bilgilerin bir şebekenin eline geçmiş, bankadaki paralarını korumaya alacağız' dedikten sonra parasını bankadan çekerek vereceği adrese getirmesini istedi. Bankadan çektiği 9 bin 500 avro ve 66 bin 500 lirayı, şüphelinin söylediği yere götüren İ.K., ne yapması gerektiğini öğrenmek için Ahi Polis Merkezine gitti. Polise yaşadıklarını anlatan ve dolandırıldığını öğrenen İ.K.'nin şikayeti üzerine Kırşehir Emniyet Müdürlü Asayiş Şubesi bünyesinde kurulan özel ekip, paranın bırakıldığı yerin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını ve MOBESE görüntülerini inceledi.

Sırt çantalı bir kişinin, direk yanına poşet içinde bırakılan parayı alarak önce otobüs terminaline, ardından otobüsle Aksaray'a gittiğini belirleyen ekip, şüpheli Y.A.'yı Aksaray'da yakaladı.

Şüphelinin sırt çantasında, 9 bin 500 avro ve 66 bin 500 lira, 2 cep telefonu, 5 banka kartı bulundu.