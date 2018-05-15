Kırşehir’de teravih namazı heyecanı

Kırşehir genelinde 600 camide ramazan ayının ilk teravih namazı için vatandaşlar camilere akın etti. Ramazan ayının rahmet ve bereketinin tam manasıyla yaşanabilmesi için "israf" temasıyla hareket eden Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il müftülüklerine de açıklama gönderildi.

Kırşehir Müftülüğünden yazılı yapılan açıklamada, "israf bir konuda aşırı gitmek, doğru ve gerçek olandan sapma, meşru sınırların ötesine geçme imkanları ve sahip olunan değerleri gerekli görülen yerler dışında veya gereğinden fazla harcama anlamına gelmektedir" denildi.