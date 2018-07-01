Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2018 17:36

Kırşehir’de trafik kazası: 2 yaralı

Kırşehir’de meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kırşehir’de trafik kazası: 2 yaralı

01 Temmuz 2018 17:36


Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden Kayseri istikametine gitmekte olan 37 SA 270 plakalı tır, Kırşehir şehir merkezinde Türbe Kavşağı istikametine çıkmakta olan Kırşehir Belediyesi Su Arıza Birimi’ne ait Murat Karabulut yönetimindeki 40 AR 304 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır yan yattı. Kaza nedeniyle Ankara-Kayseri karayolu uzun süre trafiğe kapanırken, yaralanan 2 kişi olay yerine gelen AFAD ve 112 ekipleri tarafından araçlardan çıkartılarak Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç