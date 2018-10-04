Kırşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, G.D. yönetimindeki 06 LYT 85 plakalı otomobilin iddiaya göre kontrolsüz yola çıkması sonucu karşı yönden gelen E.B. yönetiminde ki 40 KA 473 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler E.B. ve G.D. yaralandı. Olay yerine gönderilen ambulanslarla yaralılar Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazanın ardından inceleme başlattı. Kazanın meydana geldiği Kaman ilçesinde itfaiye ekipleri temizlik çalışması yaparak yolu trafiğe açtı.