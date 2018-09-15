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Kırşehir'de tuz ocağında patlama: 3 yaralı

Kırşehir’in Mucur ilçesinde tuz ocağında meydana gelen patlamada 1’i ağır olmak üzere 3 Afgan işçi yaralandı.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde tuz ocağında meydana gelen patlamada 1'i ağır olmak üzere 3 Afgan işçi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Mucur ilçesine bağlı Tepesidelik köyündeki özel bir şirkete ait tuz ocağında hazırlanan patlayıcı madde henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre Afgan uyruklu 3 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Kayseri'ye sevk edildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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