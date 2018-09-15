Kırşehir'de tuz ocağındaki patlama

Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Tepesidelik köyünde patlama meydana geldiği belirtilen tuz ocağının işletmecisi, patlama yaşanmadığını, olayın yangından kaynaklandığını öne sürdü.

Edinilen bilgiye göre, Mucur ilçesine bağlı Tepesidelik köyünde özel bir şirkete ait tuz ocağında hazırlanan patlayıcı madde henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre işçilerden Cihan Cihat (33) ile Afganistan uyruklu Nurullah Sahel (23) ve Halim Jander yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Kayseri'ye sevk edildi.

İHA muhabirinin telefonla ulaştığı ocak işletmecisi Mustafa Demirbilek ise, ocakta patlama yaşanmadığını iddia ederek, "Kamuoyuna patlama olarak yansıyan olay depoda çıkan yangın kaynaklıdır. Yangının çıkış nedenini bizler elektrik kontağı aksaklığı olarak düşünüyoruz. İşçilerin tuz kırımı esnasında yangın meydana geldiğini öğrendik. Araştırmalarımız devam ediyor. Tuz ocağında patlama söz konusu değildir. Yaralanan işçilerimize ise acil şifalar diyoruz" dedi.

Öte yandan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, olayla ilgili yaptığı açıklamada işçilerin işveren tarafından temin edilen malzemelerle patlayıcı madde yapmaya çalıştıkları esnada patlamanın meydana geldiğini söyledi. Vali Akın, "Tepesidelik köyündeki tuz madeninde işçiler tuz çıkarmak amacıyla işveren tarafından temin edilen malzemelerle patlayıcı madde yapmaya çalıştıkları esnada patlama meydana geliyor. Patlamada 2'si Afganistan uyruklu olmak üzere 3 işçi yaralanıyor. İşletmenin patlatma ruhsatı bulunuyor" dedi.