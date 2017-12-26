Kırşehir’de yaşlı adam insanlık ölmedi dedirtti

Eşinin rahatsızlığı dolayısıyla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine dün akşam saatlerinde gelen Ethem Molla Ocak (59), hastanenin otoparkında 40 KK 331 plakalı park halindeki otomobile çarptı.

Otomobilin üzerine telefon numarasını da yazarak bırakan Ocak, aranmayınca hastaneye gelerek güvenlik görevlilerine durumu anlatarak çarptığı otomobilin sahiplerinin bulunmasını istedi.

Güvenlik kameraları yardımı ile tespit edilen otomobil ve sahiplerine ulaşan güvenli görevlileri, Ethem Molla Ocak ile otomobilin sahibi Veysel Yağcı’yı (54) buluşturdu.

Otomobile telaşla çarptığını numarasını bıraktığı halde aranmaması sonrasında vicdani rahatsızlık yaşadığını ifade eden Ethem Molla Ocak, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Akşam hastaneye geldim. Hastam vardı o telaşla otomobile çarptım, otomobilin farını kırdım. Telefon numaramı yazarak gittim. Aranmadım sabah geldim otomobilin sahiplerini buldum. Otomobilin masrafı neyse ödeyeceğim. Hiç kimse otomobile çarptığımı da görmedi. Allah şahit, bu kul hakkı rahatsız oldum.”

Yapılan davranış karşısında şaşkınlığını gizlemeyen otomobil sahibi Veysel Yağcı ise böyle insanların milyonda bir çıkacağını otomobilin masrafının ise para olarak pek bir kıymetinin olmadığını ama insanlığın önemli olduğunu belirtti.