Kırşehir'de yılın 'İl Ahisi' terzi Mustafa Ay oldu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 'İl Ahisi' seçilen terzi Mustafa Ay'a Vali İbrahim Akın şed kuşatarak ödül verdi.

Tarihi Uzun Çarşı'da yapılan şed kuşatma töreninde 'İlin Ahisi' seçilen Mustafa Ay'a Vali İbrahim Akın, 'İlin Kalfası' seçilen Arif Kızıl'a Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, 'İlin Çırağı' seçilen Feyza Dağlı'ya da Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci şed kuşatarak ödülünü verdi.

İl Ahiliğini önemsediğini ifade eden terzi Ay, kişinin dürüst olarak esnafların piri Ahi Evran'ı hayatından çıkartmaması gerektiğini söyledi.

1963 yılında ilkokulu bitirdikten sonra meslek hayatına Ankara'da başlayan terzi Mustafa Ay, ilk okuldan sonra mesleğe başladığını ve uzun yıllar Ankara'da çalıştıktan sonra Kırşehir'e geldiğini, gelecek nesillerin esnaflıkta dürüstlüğü ilke edinmesi gerektiğini şöyle anlattı:

“1950 yılında Mucur ilçesinde doğdum. Çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemim Ankara'da geçti. 1980 yılında Kırşehir'e geldim. Terziler Odasında yönetim kadrosunda bulundum. Meslekte dürüst olarak ilke ve inkılaplara sahip çıkmak gerekli, nesil gelecek kuşaklara dürüstlük aktarmalı.”