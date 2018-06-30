Kırşehir’de YKS telaşı

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üç oturum şeklinde gerçekleşecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na Kırşehir’den 8 bin 49 öğrencinin sınavda ter dökeceğini söyledi.

Sabah saatlerinde okulların önünde sınav yoğunluğu yaşandı. Bazı öğrenciler kapılar kapandıktan sonra sınav merkezine gelerek içeri girmek istedi. Görevliler tarafından sınav salonuna alınmadı. Sınava giren öğrencilerin aileleri Kur’an-ı Kerim okurken çocukları da sınav salonlarında ter dökmeye başladı.

Öğrenciler güvenlik kontrolünden geçtikten sonra sınav binalarına, yanında sadece sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport olan adaylar alındı.