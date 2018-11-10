Kırşehir'den 10 Kasım'a özel koreografi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. ölüm yıldönümünde 10 Kasım'a özel koreografi yapıldı. Kaman İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri oluşturulan koreografiyle 1938'i yazdı.

Kaman İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin okul bahçesinde yapılan koreografi çalışması öncesi duygularını anlatan öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği doğrultuda olacaklarını söyleyerek, 80. ölüm yıldönümünde bu şekilde farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi.

Yapılan 1938 koreografisinin ardından İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri İstiklal Marşı'nı okudu.