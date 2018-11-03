Kırşehir'den hiç ayrılmadı, Kahramanmaraş'ta trafik cezası yedi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde ikamet eden Terkan Aldı, hayatı boyunca hiç gitmediği Kahramanmaraş'tan gelen trafik cezası ile neye uğradığını şaşırdı.

Kaman ilçesinde yaşayan ve esnaflık yapan Terkan Aldı'ya 40 KF 874 plakalı otomobilini kullanırken cep telefonu ile konuşmaktan dolayı 108 Lira trafik cezası geldi. Ancak ceza, Aldı'nın hayatı boyunca hiç gitmediği Kahramanmaraş'tan geldi. Adını haritalardan duyduğu bir yerden kendisine trafik cezası gelmesini şaşkınlıkla karşılayan Aldı, “Hiç gitmediğim bir şehirde adını ancak haritalarda duyduğum yerde bana ceza kesilmiş. Ben cezada bahsi geçen 4 Ekim tarihinde, sabah evden çıktım 25 Aralık Caddesi'nde çocuklarımı okula bıraktım, sonra da dükkanıma geldim. Kameralara bakıldığında sabah 08.10'da meydanda aracımı park ettiğim gözüküyor. Ama bana gelen ceza tutanağına göre, ben 2 saat 20 dakika sonra Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından ceza yemişim. Eski model bir otomobilim var, iki saat içerisinde buradan oraya gitmem mümkün değil” dedi.

Konuyla ilgili olarak adli makamlara gerekli şikayetleri yapacağını belirten Aldı, anlam veremediği sorununun çözülmesi için yetkililerden yardım istiyor.