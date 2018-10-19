Kırşehir'den Japonya'ya ihracat

Kırşehir'de elektronik izleme sistemleri yatırımları yapan bir firma Japonya'ya ihracat yaptı.

Endüstri 4.0 ve nesnelerin İnternet alanlarında çalışan ve Türkiye'de üretim yapan firma, elde ettiği ürünü Japonya'ya ihraç etti.

Kırşehir'de bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Otomasyon&Yazılım ve Medya Şirketi Genel Müdürü Sait Yanık, yapılan yatırımların karşılığını almaya başladıklarını söyledi.

Yanık açıklamasında, "Elektronik izleme sistemlerine yaptığımız yatırımların karşılığını almaya başladık. Piyasadaki birçok ürünü inceledik ve en az onlar kadar iyi bir ürün yapma hedefiyle bu yola çıktık.

Genellikle yurt dışından alınan bu ürünleri Türkiye'de ürettiğimizden dolayı -döviz kurları sebebiyle çok avantajlı konuma geldik. Bundan dolayı hem Türkiye'de hem de yurt dışında birçok firma ile de görüşme halindeyiz.

İlk yaptığımız MedIOEx ürünün 2. Versiyonunu da ürettik ve satışa hazır hale getirdik. Daha basit kullanımlar için ise MiniIOEx endüstriyel elektronik kartımızı 3G ve LTE şebekelerine uygun hale getirdik. Bu sayede müşterilerimiz ethernet veya wireless imkanı olmayan yerlerde sim kartlarını takarak endüstriyel tesislerini anlık olarak izleyebiliyorlar"dedi.

Yanık hedeflerinin de kartların satışlarını daha da hızlandırıp gelecek sermaye ile ARGE faaliyetlerini arttırmak olduğunu belirtti.