'Kırşehir'i seviyorum, bisiklete biniyorum' bisiklet turunun 2.'si 11 Kasım'da

Kırşehir Belediyesi tarafından “Kırşehir'i seviyorum, bisiklete biniyorum” sloganıyla başlattığı bisiklet turunun 2.'si 11 Kasım Pazar günü düzenleyecek.

Asker Şubesi kavşağından başlayacak ve Cacabey meydanında son bulacak bisiklet turunun sonunda çekiliş yapılarak hediyeler verilecek.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, ikincisi düzenlenecek bisiklet turuna katılımın ilkinde olduğu gibi yüksek oranda olacağını belirtti.

Belediye Başkanı Bahçeci, "Bisiklet kullanımını özendirmek maksadıyla ve şehir içi ulaşımda, bisikleti de ulaşım aracı kullanılması da sağlamak üzere bir süreç başlattık. Şuanda şehir de bu noktada ilginin olduğunu görmek beni son derece mutlu ediyor. Birincisini düzenlediğimiz bisiklet turunda katılımın yoğun olması da beni ayrıca memnun etti"dedi.

Kırşehir'de düzenlenen etkinlik sayısının da arttırılacağını anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, "Bu tip etkinliklerin sayısını artıracağız. Pazar günü inşallah 2.bisiklet turunu düzenleyeceğiz. Bisiklete binmek Türkiye için, ilimiz için son derece stratejik öneme sahip. Her zaman söylüyoruz sağlık açısından, hem ekonomimiz açısından, hem doğayı kirletmemek adına, hem de trafik problemi oluşturmamak adına hepimizin bisiklete binmesi lazım.

Ekonomik olarak da büyük bir mücadelenin içerisinde olduğumuz bu günlerde, ekonomik açıdan da ülkemize katkı sağlamak adına bisiklete binmenin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Toplumda bu farkındalığı daha da artırmak için 11 Kasım 2018 Pazar günü askerlik şubesi önünden başlayacak bir bisiklet turu planladık.

Slogan olarak da “Bisikletini al gel Kırşehir'i seviyorum bisiklete biniyorum” diye bir slogan belirlemiştik. Bütün Kırşehirli hemşerilerimizi Pazar günü saat: 13.00'da Askerlik şubesi önünde bekliyoruz. Güzergahımız Ankara Caddesinden, Terme Caddesinin sonundan tekrar dönüp Cacabey meydanında 3,5 kilometrelik bir parkur da bisiklete bineceğiz"diye konuştu.

Belediye tarafından düzenlenecek etkinliğe katılımın yüksel oranda olması bekleniyor.